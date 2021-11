Israël observateur à l’UA : Lamamra condamne la «campagne menée» par le Maroc

Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a condamné mercredi «la campagne menée par le Maroc en faveur de l’octroi à Israël du statut d’observateur à l’Union africaine (UA)». «Tous les pays arabes et africains membres de la Ligue arabe et de l’UA, de la Mauritanie jusqu’à l'Égypte, ont été contre l’octroi du statut d’observateur à Israël à l’exception du Royaume du Maroc qui a mené campagne en faveur de ce statut», a-t-il accusé, lors de la troisième et dernière journée de la Conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires, tenue à Alger.

Critiquant la décision du président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat d’accorder ce statut à Israël, le ministre a indiqué que ce dernier «n’avait pas le droit de mettre en péril l’unité de son organisation sur une question politiquement sensible sans le bénéfice de consultations préalables». «Le reproche qui est fait à Moussa Faki est d’avoir perdu de vue le fait que l’intérêt suprême de l’organisation et son unité ont été mis à rude épreuve», a-t-il ajouté.

Ramtane Lamamra a profité de cette occasion pour commenter à nouveau l’affaire des camions algériens, affirmant que la position de son pays «concernant l'assassinat de civils algériens par le Maroc n'est pas tributaire de la réaction des organisations internationales saisies suite à cet acte» et «relève plutôt de sa souveraineté nationale». «Nous tenons quiconque, en quête d'informations, au courant des faits réels de ce grave cas de violation de la légalité internationale», a-t-il enchaîné en ajoutant que «les correspondances adressées à nombre d'organisations internationales auxquelles appartient l'Algérie, s'inscrivent en droite ligne de l'action diplomatique ordinaire, comme il est d'usage lorsque surviennent des faits aux proportions aussi gravissimes, impliquant l'assassinat d'innocents civils».

«Nous ne passerons pas cette violation sous silence», a conclu le chef de la diplomatie algérienne.