Le Maroc et la France veulent renforcer leur coopération en matière d'éducation

Les ministres marocain et français de l'Éducation, Chakib Benmoussa et Jean-Michel Blanquer. / DR

Le renforcement de la coopération dans le domaine de l’éducation a été au centre d’un entretien, mercredi à Paris, entre le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, et son homologue français Jean-Michel Blanquer. L’entrevue a eu lieu en marge de la 41e session de la Conférence générale de l’UNESCO, en présence notamment de l’Ambassadeur-délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, Samir Addahre.

Durant cette rencontre, «il a été convenu de renforcer la coopération autour d’un certain nombre de thématiques en lien avec la qualité à l’école», a déclaré M. Benmoussa. «Il s’agit de sujets en liaison avec la dimension pédagogique, avec la formation des enseignants ou encore ceux relatifs à l’évaluation et la maîtrise des apprentissages et des connaissances fondamentales dans les différents niveaux scolaires», a ajouté le ministre.

M. Benmoussa, également président de la Commission nationale pour l’Éducation, les sciences et la culture, a évoqué une «conviction partagée» entre le Maroc et la France quant à l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la maîtrise et les apprentissages des élèves, dont il faut remédier pour en réduire les impacts.