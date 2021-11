DGAPR : Un programme d'urgence pour construire 11 nouveaux établissements pénitentiaires

Le délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Mohamed Salah Tamek, a affirmé, mercredi à Rabat, que la Délégation a élaboré un nouveau plan stratégique pour la période 2022-2026 dans le but de favoriser une nouvelle dynamique au sein de l'institution et atteindre une meilleure efficacité, a-t-il indiqué lors de la présentation du projet de budget de la DGAPR 2022 devant la Commission de la justice de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des représentants.

Concrètement, la stratégie repose sur cinq axes fondamentaux consistant à humaniser les conditions d'incarcération et d'intégration de l'approche des droits de l'Homme dans la gestion de la question carcérale, à préparer les détenus à la réinsertion, à garantir la sécurité et la sûreté en prison, à développer les capacités institutionnelles de l'Administration et à intégrer l'approche genre et la dimension environnementale dans la gestion pénitentiaire.

Ainsi, il est question de l'exécution d'un programme d'urgence dédié à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, de manière à moderniser les structures carcérales à travers le changement de 11 prisons vétustes et l'édification de 11 nouveaux établissements pénitentiaires pour réduire la surpopulation et assurer la couverture partielle de la carte judiciaire du Royaume, outre la mise à niveau et/ou l'extension de 27 autres établissements.

Il s'agit également de la concrétisation du projet «Prisons productives» comme chantier de qualification et de réinsertion, outre la possibilité de générer des ressources financières dont une partie sert à couvrir les frais des prisons à en améliorer les services et à alléger le fardeau sur le budget de l’État.

M. Tamek s'est ensuite attardé sur d'autres volets du nouveau plan stratégique, se rapportant essentiellement à la généralisation de la mise en œuvre du programme «Individualisation des programmes de qualification» pour couvrir l'ensemble des pénitenciers, dans le cadre d'une vision inclusive de nature à répondre aux besoins des différentes catégories des pensionnaires.