Bir Lahlou : La Ligue arabe répond à l’Algérie en proposant à nouveau sa médiation

Le secrétaire général de la Ligue arabe a répondu à la lettre du ministre algérien des Affaires étrangères, portant sur l’affaire des camions détruits près de la zone tampon Bir Lahlou. Dans son message adressé à Ramtane Lamamra, l’Egyptien Ahmed Aboul Gheit s’est contenté d’ «exprimer sa préoccupation face aux développements» que connait la région, appelant les deux parties «à faire preuve de retenue et d’éviter l’escalade».

Le secrétaire général de la Ligue arabe a réitéré, à cette occasion, l’entière disposition de son organisation à «contribuer à désamorcer la crise» entre les deux pays voisins. Aboul Gheit a plaidé pour un retour au calme, insistant sur l’impératif de «préserver la stabilité et le développement de la région». Pour mémoire, début septembre, l'Algérie avait étouffé le projet de médiation de la Ligue arabe dans son conflit avec le royaume.

La teneur de la missive de l’Egyptien rejoint l’appel lancé la semaine dernière par le secrétaire général de l’ONU. Au lendemain de l’affaire des camions, Antonio Guterres avait exhorté le Maroc et l'Algérie à engager un dialogue pour désamorcer l'escalade des tensions.

Dans sa volonté d'internationaliser le dossier, le chef de la diplomatie de l’Algérie avait adressé le 4 novembre des lettres au secrétaire général des Nations unies, ses homologues à la Ligue arabe et à l’Organisation de la coopération islamique ainsi qu'au président de la Commission de l’Union africaine. Lamamra y accusait le Maroc d’avoir eu recours à «un armement sophistiqué meurtrier pour entraver la libre circulation de véhicules commerciaux dans un espace territorial sur lequel il n’a aucun droit, [et] constitue un acte de fuite en avant porteur de risques imminents pour la sécurité et la stabilité au Sahara Occidental et dans toute la région».