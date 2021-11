Maroc : L’incubateur BlueSpace lance son appel à candidatures pour jeunes porteurs de projet

L'appel d'offre de BlueSpace est une initiative de Bank of Africa et UEMF. / DR

L’incubateur BlueSpace, dans un partenariat public privé conclu entre Bank of Africa et l’Université Euromed de Fès (UEMF), a annoncé dans un communiqué le lancement d'un appel à candidature pour sélectionner 50 équipes ou porteurs de projet âgés de plus de 18 ans installés dans la Région de Fès-Meknès et souhaitant créer leur entreprise. Les candidatures sont ouvertes sur www.bluespace.ma du 15 novembre 2021 au 19 décembre 2021.

L’incubateur à pour but d’accompagner des étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales. Il intègre pour la première fois au Maroc une agence bancaire pédagogique offrant aux étudiants un espace de travail, de connaissance et d’initiation au monde de la banque et de la finance ainsi qu’un incubateur destiné à accompagner les porteurs de projets participants aux programmes, de la formalisation de leurs projets jusqu’à sa concrétisation.

En outre, les projets sélectionnés bénéficieront d’un cycle de formation complet sur le campus, d’un accès à l'écosystème de l’observatoire de l’entrepreneuriat, une mise en relation avec des réseaux d’accompagnements existants ou d’un «regard croisé» entre porteurs de projets lors des temps collectifs de formation et de mutualisation d’expériences.