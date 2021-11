Les start-up belgo-marocaines soutenues dans leur investissement au Maroc

Les ateliers d’entrepreneuriat pour la diaspora marocaine en Belgique, prévus du 15 au 19 novembre à l’initiative de l’Agence belge de développement (Enabel), seront une occasion pour sélectionner une trentaine de projets et leur proposer un coaching, ainsi qu’une formation pratique, avec l’appui de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM). Cette démarche ouvre les opportunités de networking et d’accompagnement dans les différentes phases de création et de développement des entreprises, a indiqué un communiqué des organisateurs.

La même source a précisé que les projets seront «sélectionnés sur la base de leur potentiel innovant et technologique et répondant aux critères d’éligibilité», dont le point principal est que les start-up belgo-marocaines souhaitent se lancer au Maroc. «Afin de garantir une communication et un contact de proximité avec les éventuel·le·s candidat·e·s au programme d’accompagnement MBI, ils/elles sont invité·e·s à prendre part à l’un des quatre ateliers en présentiel organisés entre les 15 et 19 novembre 2021 à Anvers, Bruxelles et Liège, de 18h00 à 20h00», a indiqué la même source, ajoutant que les ateliers s’organisent comme suit : les 15 et 18 novembre à Anvers (De Winkelhaak), le 16 novembre à Bruxelles (BeCentral) et le 19 novembre à Liège (Château de Waroux).

Les 16 et 17 juin derniers, Enabel et la CGEM ont déjà organisé les «Maghrib Belgium Impulse Days», qui a permis de créer un espace de rencontre avec des chefs d’entreprises de plusieurs secteurs au Maroc. Ces initiatives sont le fruit d’une coopération gouvernementale entre le Maroc et la Belgique, pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie nationale pour les Marocains résidant à l’étranger.