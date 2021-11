Ligue des champions d'Afrique féminine : L'AS FAR s’incline face au Vihija Queens du Kenya 0 à 2

Les joueuses de l'AS FAR. / DR

L’équipe féminine de football de l’AS FAR s'est inclinée 0 à 2 face à son homologue kényane Vihija Queens lors d’un match disputé mardi au stade Assalam au Caire, dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique, qui se déroule du 5 au 19 novembre en Égypte.

Les Militaires ont imposé un contrôle absolu au cours du match, mais le onze de Abdellah Haidamou n’a pas pu concrétiser leurs occasions nettes de but alors que l’arbitre a annulé un but de Ghizlan Chebbak pour hors-jeu. La formation kényane en revanche a réussi à concrétiser deux contre-attaques rapides grâce à Violet Wanyoni et Gentrix Melmo.

L’AS FAR avait commencé la phase de groupes en dominant l’équipe nigériane de River Angels FC par 3 à 0 lors de la première journée du groupe B. Les trois buts de la rencontre avaient été inscrits par Sanaa Messaoudi, désignée meilleure joueuse de la rencontre.

La lutte pour une place dans le prochain tour de la Ligue des champions a été relancée dans le groupe B avec les résultats de la seconde journée. Trois équipes du groupe disposent désormais de 3 points, à savoir l’AS FAR, Vihija Queens et Mamelodi Sundowns, en attendant le résultat de la confrontation Mamelodi Sundowns-River Angels.

L’équipe féminine de l’AS FAR, dirigée par le technicien marocain Abdellah Haidamou, défiera lors de la dernière journée les Sud-africaines de Mamelodi Sundowns.