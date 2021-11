Le Maroc ouvre le poste frontière d'El Guerguarate aux voyageurs

Les autorités marocaines ouvriront, dès ce mercredi, le poste frontalier d'El Guerguarate aux voyageurs, rapporte l'agence EFE, alors que ce poste frontière était jusqu’alors réservé au trafic commercial. L’ouverture, confirmée selon les sources de l'agence espagnole, interviendrait un an après l'intervention des forces armées royales (FAR) pour sécuriser le passage frontalier et expulser des manifestants du Polisario de la zone.

L’ouverture coïncide avec la levée de plusieurs restrictions imposées précédemment par le gouvernement contre la propagation de la Covid-19, notamment la fin du couvre-feu et du besoin d’autorisation pour voyager entre les régions.