Ceuta : Les tentatives de départ de sans-papiers marocains vers l’Espagne se poursuivent

Bloqués dans la ville depuis le mois de mai pour certains, des migrants irréguliers à Ceuta tentent toujours de se rendre dans la péninsule, en empruntant des voies irrégulières. Mardi, des agents de la police dans la ville autonome ont annoncé l’avortement d’une tentative d’immigration, menée par bateau.



L'intervention rapide des patrouilles a permis d'interrompre l’opération, qui devait avoir lieu peu avant 20h, à proximité de la zone comprise entre Benítez et une usine de dessalement, écrit El Faro de Ceuta. La police est ainsi intervenue sur place et a immobilisé le bateau, qui a été saisi. Les autorités locales ont interpelé des migrants marocains sur place, poursuit-il, sans donner de chiffres. Une enquête a été ouverte pour interpeller les personnes impliquées dans cette tentative, ajoute la même source.



Le média local reconnaît qu’il y a «moins de pression» migratoire sur la ville qu'il y a quelques mois. Toutefois, les tentatives de départ de migrants, majeurs ou mineurs qui restent à Ceuta et refusent leur retour volontaire au Marocs, se sont poursuivis.