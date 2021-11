Ceuta et Melilla : L'APDHA plaide pour la régularisation des travailleurs marocains

L'Association andalouse des droits humains (APDHA) a demandé la régularisation des travailleurs transfrontaliers dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla, exhortant les autorités espagnoles de leur fournir un permis de travail temporaire et une résidence d'un an renouvelable en vertu de la loi sur l'immigration. Dans une déclaration à El Faro de Melilla, Amin Souissi, chargé des affaires de la migration au sein de l’ONG, a dénoncé des permis accordés aux transfrontaliers qui «ne permettent que de travailler mas sans passer la nuit dans la ville».

«Nous comprenons que les personnes qui ont passé deux ans en Espagne puissent demander un travail», a-t-il ajouté, plaidant pour la simplification des procédures d’obtention d’un permis. «Elles ne doivent remplir que trois conditions : avoir travaillé six mois, avoir vécu deux ans en Espagne et être sans casier judiciaire ici et ou dans son pays d'origine», suggère-t-il, plaidant pour l’application de la loi sur l’immigration en Espagne et «rien de plus».

L'objectif selon lui est de «donner une stabilité administrative à ces types de travailleurs, qui n'ont pas pu voir leur famille pendant tout ce temps et qui craignent même de perdre leur emploi si la frontière rouvre». «Nous demandons que leur situation soit régularisée immédiatement. Il est cruel pour le gouvernement de les avoir dans une ville sans pouvoir en sortir. C'est presque de l'esclavage», dénonce l’associatif. Ainsi, avec cette régularisation, «les frontaliers pourraient se rendre au Maroc pour voir leur famille comme le font ceux qui travaillent dans la péninsule et rentrer sans problème», poursuit la même source.

L’ONG soutient le mouvement des transfrontaliers, bloqués dans les deux villes depuis le début de la pandémie et manifestant régulièrement pour demander une régularisation de leur situation.