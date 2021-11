Le Québec invité d'honneur du 27e Festival International de l’Art Vidéo de Casablanca

La ville de Casablanca abritera du 23 au 27 novembre la 27e édition du Festival international de l’art vidéo de Casablanca (FIAV), un évènement artistique et culturel qui s'intéresse à la créativité numérique. Le Québec sera l'invité d'honneur de ce festival organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sik, de l'Université Hassan II de Casablanca.

Le vice-doyen de la faculté de Ben M’sik, coordinateur général du festival, Rachid el Hadri, a indiqué que l'organisation du festival est le fruit des efforts inlassables qui ont duré près d'un an et demi pour la consécration d'un nouveau concept d'organisation. Il a indiqué mardi que la nouveauté de cette édition consiste à l'intégration d'un nouveau concept baptisé «Focus» qui invite un pays et certaines de ses stars.

Le choix a porté cette année sur le Québec, précisant que 30 artistes prendront part à cette édition pour partager leurs expériences avec les participants d'autres pays et cette année les œuvres présentées s'étendent à Rabat, Fès, Marrakech et Tétouan.

De son côté, le directeur artistique du festival, Abdelmajid Seddati, a souligné que le festival constitue un acquis national, car c'est «le seul au Maroc, sinon en Afrique et dans le monde arabe, qui est spécialisé dans cet art, avec pour thème cette année "Focus Québec, corps en immersion"».

Le festival portera l'axe artistique qui comprend toutes les créations entre installations, danse et arts numériques, projections et différentes performances audio-visuelles, mais aussi l'axe pédagogique avec des masters class et workshops animés par des artistes professionnels et des professeurs universitaires, ainsi que l'axe scientifique avec des colloques, tables rondes et conférences. Des centres culturels, collectifs d’artistes, écoles d’art, programmateurs, producteurs, acteurs culturels sont conviés à débattre des évolutions de la création, de la production et de la diffusion en matière d’arts numériques.