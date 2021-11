L'artiste marocain Badr Labied termine 5e du concours d'art «BIC Art Master Africa»

L'artiste marocain Badr Labied s'est distingué lors du concours d'art «BIC Art Master Africa» initié par la marque BIC de produits de papeterie, de briquets et de rasoirs. «L'artiste marocain Badr Labied s'est illustré par la qualité de son œuvre intitulée 'Enchantez la vie africaine' grâce à laquelle il a réussi à remporter le prix du concours dans la catégorie nationale», indique un communiqué de BIC qui vient de dévoiler la liste des gagnants de son concours.

«Lorsque j'ai découvert ce concours, j'ai tout de suite su que je devais y participer. Pour moi, créer est vital puisqu'il me permet de voir la vie autrement et de laisser voyager mon esprit», a déclaré Badr Labied dans le communiqué. L'œuvre présentée par Badr a nécessité 96 heures de travail et 11 stylos de la marque.

Badr Labied, le champion marocain BIC Art Master Maroc 2021 est arrivé 5e du concours général, tandis que l'artiste ougandaise Gayi Eric a été nommée championne du BIC Art Master Africa 2021. Au total, 6 500 œuvres ont été soumises au concours, réalisées par près de 3 700 artistes issus de 52 pays du Moyen-Orient et d'Afrique

S'exprimant sur les résultats de cette compétition, Peter Van den Broeck, Senior vice president et directeur général, Moyen-Orient et Afrique a déclaré «nous sommes fiers de constater que le concours BIC Art Master Africa ne cesse chaque année de mobiliser et de faire participer de plus en plus de talents africains. La relation de BIC avec l'art est très ancienne». Il a rappelé que la compétition encourage les talents de toute l'Afrique et du Moyen-Orient à faire preuve de créativité à travers leurs œuvres.