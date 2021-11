Khemisset Potash Project : Emmerson PLC annonce un investissement de 46,75M$

La société développement de la potasse au Maroc, Emmerson PLC, a annoncé ce mercredi l’obtention d’un investissement stratégique d'un montant maximum de 46,75 millions de dollars (423 millions de dirhams) pour le développement du Khemisset Potash Project. Une assemblée générale des actionnaires sera tenue le 6 décembre 2021 pour approuver les termes de l'emprunt convertible, l’émission d'actions de conversion et de bons de souscription.

Un communiqué relayé par le London Stock Exchange indique que l’investissement principal est Global Sustainable Minerals Pte Ltd, un fonds d'investissement domicilié à Singapour et soutenu par un important investisseur d'Asie du Sud-Est. L’investissement devrait se traduire par une prise de participation directe dans Emmerson Plc à hauteur de 6,75 millions de dollars.

L’objectif du financement est de permettre à la compagnie de commencer immédiatement la conception et l'ingénierie de base du projet afin de préparer le début de la construction complète en 2022.

«Le projet sera important pour le Maroc et apportera des avantages sociaux et économiques substantiels à la région de Khemisset. Nos parties prenantes marocaines continuent de nous apporter un soutien incroyable alors que le projet passe en phase d'exécution... Emmerson prévoit d'investir plus de 500 millions de dollars au cours de la durée de vie initiale de 19 ans du projet, de créer plus de 2 000 emplois directs et indirects et d'établir un partenariat bénéfique à long terme avec le Maroc», a déclaré pour l’occasion Graham Clarke, directeur général d’Emmerson.

Le projet devrait permettre la vente d'un million de tonnes par an de sel sous-produit dans le contexte d’augmentation de la demande de potasse et sa situation géographique offrira un potentiel d’exportation avec un accès facile aux marchés européen, brésilien et américain, outre le prix de revient net supérieur à celui de bon nombre de producteurs.