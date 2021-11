Maroc : Une campagne nationale promeut le petit-déjeuner chez les enfants et les adolescents

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a lancé, ce mercredi, une campagne nationale sur la promotion du petit-déjeuner chez les enfants et les adolescents. Etendue jusqu’au 10 décembre, l’initiative sous le slogan "فطورك أساس صحتك" vise à sensibiliser sur l’importance de ce repas, ses bienfaits et sa composition. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère rappelle qu’un petit-déjeuner équilibré «apporte à l’organisme 20 à 25% des besoins énergétiques pour la journée».

De ce fait, ce repas «permet d’améliorer la concentration, l’attention et les facultés de réflexion, de mémorisation et d’analyse, ce qui contribue à un meilleur rendement scolaire». Un petit-déjeuner complet doit ainsi inclure des céréales complètes non raffinées, un produit laitier en évitant ceux trop industrialisés et un produit fruitier en privilégiant une composition naturelle (fruits, fruits secs, jus pressé) plutôt que les nectars transformés. Dans le cadre de cette campagne, le département lance notamment une campagne médiatique, en plus de la sensibilisation de proximité dans les régions, avec la société civile. Les supports seront disponibles sur www.sehati.gov.ma.

Cette campagne est lancée dans un contexte de changements sociaux et économiques au Maroc, qui influencent la transition nutritionnelle précoce «caractérisée par la persistance de certains troubles nutritionnels de type carentiel (malnutrition protéino-énergétiques, carences en fer, en vitamines A et D et en iode) et l’émergence de ceux liés à la surcharge (surpoids et obésité)», faisant «le lit à certains problème de santé publique en l’occurrence les maladies non transmissibles qui constituent une des causes majeures de décès des adultes au Maroc, représentent à elles seules plus de 55% du fardeau épidémiologique du pays», a rappelé le ministère.

Selon la situation nutritionnelle du Maroc, «15,1% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance». De plus, «la proportion d’enfants de moins de 5 ans qui ont un surpoids est de 10,8%, dont 2,9% souffrent d’obésité». Chez les élèves de 13 à 17 ans, «la prévalence de l’insuffisance pondérale est de 7,9%», tandis que «13,9 % et 3%, des adolescents âgés de 13 à 17 ans présentent respectivement un surpoids et obésité». Par ailleurs, «20,8% des enfants âgés de 6 à 59 mois et 23,7% des enfants âgés de 6 à 12 ans ont une anémie modérée à grave». Aussi, «21,6% des enfants âgés de 6 à 12 ans présentent une carence en iode modérée et sévère». Quant à la carence en vitamine D, elle est présente chez «31,4% des enfants âgés de 6 à 59 mois et 30,4% des enfants âgés de 6 à 12 ans».

L’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF rappellent aussi que l’alimentation équilibrée et saine reste un élément déterminant pour la santé, surtout chez les enfants et les adolescents en pleine croissance. «Le petit déjeuner constitue l’une des premières règles pour l’équilibre alimentaire qui leur apporte tous les nutriments nécessaires pour couvrir ses besoins pour être au meilleur de ses capacités et de son énergie», a rappelé la même source.