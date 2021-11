BMTA&C, incubé par l’UM6P, remporte l’étape marocaine du concours EDF Pulse Africa Tour 2021

Une startup dénommée BMTA&C incubée par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), vient de se démarquer à l’international, en remportant l’étape marocaine du concours EDF Pulse Africa Tour 2021. Ce premier prix, explique l'UM6P dans un communiqué, vient saluer l’innovation en réponse aux défis énergétiques de l’Afrique.

«Un mois après avoir remporté le Thought For Food Global Challenge 2021, qui nous a ouvert les portes du réseau d’experts de la sécurité alimentaire, ce nouveau résultat, décerné par un jury d'experts du monde de l’énergie nous conforte dans nos choix technologiques et stratégiques, ainsi que dans nos ambitions de développement en Afrique», a déclaré Sara Benlafqih, présidente-directrice générale et co-fondatrice de BMTA&C.

Fondée en 2019 par quatre lauréats de l’EMINES School of industrial management de l’UM6P, la startup BMTA&C a inventé une solution de réfrigération «off-grid» fonctionnant à l’énergie solaire, qui a vocation à être créée et fabriquée totalement au Maroc. Cette nouvelle technologie, destinée aux agriculteurs de l’ensemble du continent africain, a pour objectif de réduire les pertes post-récolte et de promouvoir la sécurité alimentaire.

Lors de la finale de la compétition prévue le 2 décembre prochain à Paris, la startup pourrait remporter jusqu’à 165 000 dirhams, mais surtout accéder au nouveau programme d’accélération EDF Pulse Africa factory et au réseau d’acteurs qui y sont associés, ajoute le communiqué.