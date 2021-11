Canada : Décès du journaliste marocain Ismaïl Harakat

Le journaliste marocain Ismaïl Harakat est décédé, mardi 9 novembre, dans un hôpital à Montréal, des suites d’une longue maladie. Son décès à l’âge de 52 ans a attristé ses proches et ses amis au Maroc et au Canada, ses deux pays entre lesquels il a vécu après son passage au sein des rédactions de L’Opinion et de Maroc Hebdo.

Ses anciens collègues au sein de l’hebdomadaire se souviennent en effet d’un «journaliste pas comme les autres, toujours à l’affût des nouvelles, passionné par son métier, et ayant surtout d’excellents rapports avec tout le monde». Décrit également comme un «travailleur infatigable», il a préféré surtout les reportages et les enquêtes d’investigation parmi les autres genres journalistiques.

Natif de Salé, le défunt est connu pour avoir créé le magazine FrancoMania au Canada, destiné à la vie de la communauté marocaine dans le pays.

En février 2020, Ismaïl Harakat avait été décoré Officier de l’Ordre Lafayette, prestigieuse distinction attribuée par les gouvernements du Canada et des États-Unis.