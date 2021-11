Les Tijanis du Maroc reprochent à leurs «cousins» en Algérie le soutien à la version de Tebboune

L’affaire des camions détruits près de Bir Lahlou a accentué les divergences entre les disciples de la Tariqa Tijaniya au Maroc et en Algérie. L’alignement total de la zaouïa du voisin de l’Est sur la position officielle de la présidence sur ce dossier, a poussé Mohamed Lakbir Ben Ahmed, le cheikh de la Tariqa au Maroc, à réagir avec diplomatie.

Dans une lettre, il a invité ses «cousins» à rester fidèles à «la ligne tracée par leur grand-père Ahmed Tijani» et d’«éviter de tomber dans les pièges de Satan et les filets des personnes habituées à semer les disputes entre les gens».

Le cheikh a exhorté l’ensemble de ses «frères», et notamment ceux en Algérie, à réaffirmer leur adhésion à l’héritage du fondateur de la Tariqa «surtout en ce moment où les tentations et les types de tromperie abondent».

Pour rappel, la zaouïa Tijaniya en Algérie a condamné ce qu’elle qualifie de «lâche assassinat de trois ressortissants algériens, dont deux adeptes de la Tariqa Tidjania porteurs de son message de paix et de fraternité». Dans un communiqué publié dès le 5 novembre, l'entité religieuse a souligné que «la confiance des Algériens est grande en leur Etat et leur armée pour faire éclater et triompher la vérité» sur cette affaire.

L'instrumentalisation par le pouvoir algérien de la Tariqa Tijaniya à des fins politiques ne constitue pas une nouveauté. En octobre, Alger a organisé un colloque international religieux dont l’objectif principal est de consacrer Ain Madhi comme la référence de l'ordre de Tidjani à la place de Fès.