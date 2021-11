Maroc : Le budget de la santé prévu à 23,55 milliards de dirhams en 2022 une hausse de 19%

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a indiqué ce lundi à Rabat dans sa présentation du projet de budget sectoriel, que le budget alloué à la Santé au titre de l'exercice 2022 s'élève à plus de 23,55 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 19% par rapport à l'exercice 2021.

Ce budget se répartit sur les ressources humaines, le renforcement du système de santé, la planification, la programmation, la coordination et le soutien de ses missions, ainsi que de celui de la santé reproductive, maternelle et infantile, outre la santé des jeunes et des personnes à besoins spécifiques, la surveillance épidémiologique, la veille et la sécurité sanitaires, la prévention et le contrôle des maladies, ainsi que des mesures et prestations de soins primaires et hospitalières.

L'amélioration de la gestion des ressources financières est accompagnée par des mesures portant essentiellement sur le renforcement de la dimension régionale, ainsi que sur l'adoption d'une nouvelle approche pour créer un cadre réglementaire relatif aux contrats pharmaceutiques pour améliorer l'approvisionnement et le renforcement de la maintenance du matériel et appareils.

Par ailleurs, M. Ait Taleb a souligné que le plan d'action 2022 repose essentiellement sur la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale à travers la généralisation de l'assurance maladie obligatoire en 2022 et des allocations familiales en 2024, l'élargissement de l'assiette des adhérents aux régimes de retraite en 2025, ainsi que la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi en 2025.

Ce plan d'action comprend aussi la réforme du système de santé à travers la qualification des ressources humaines, l'usage d'un système d'information intégré, l'amélioration de l'offre de santé et la création d'organes de gestion et de gouvernance.