Pass vaccinal : Le MUR appelle à préserver la santé publique tout en protégeant les libertés

Le mouvement Unicité et réforme (MUR) a tenu les 6 et 7 novembre à Rabat, les travaux de la session normale de son Conseil de la Choura. A l’issue de ce conclave, le bras idéologique du PJD a publié hier un communiqué dans lequel il aborde plusieurs questions, notamment la pandémie de la Covid-19.

Ainsi, sur ce dernier dossier, le MUR a salué les différents efforts visant à y faire face. Le mouvement a également insisté sur «la nécessité de concilier les impératifs de préservation de la santé publique et de la protection des libertés publiques», tout en mettant en garde contre «l'absence de communication gouvernementale pour expliquer la justification de la décision» relative à l’obligation du pass vaccinal. Dans ce sens, le mouvement a souligné la nécessité d'écouter les demandes populaires et poursuivre les efforts visant à renforcer la solidarité et la synergie afin de surmonter la pandémie et ses effets.

Son conseil de la Choura dit également avoir «constaté l'apparition de signes inquiétants de régression dans le domaine de la consolidation des choix démocratiques et dans le domaine de la protection des droits et libertés, en particulier de la liberté de la presse». Dans ce sens, le MUR a mis en garde contre «les dangers de perdre les acquis des réformes dans notre pays et appelle les différents acteurs d'assumer une responsabilité historique dans l'avenir de notre pays à la lumière des défis externes et internes croissants».