France : Lâché par ses jeunes soutiens, Arnaud Montebourg prétend s’être mal exprimé

Après avoir annoncé sur les ondes de RTL qu’il voulait «bloquer les transferts d’argent particuliers» vers les pays qui n’accueillent pas leurs ressortissants expulsés de France, le candidat à l’élection présidentielle française Arnaud Montebourg a déclaré s’être mal exprimé, ajoutant avoir voulu dire qu’il fallait «taper au portefeuille des États».

.@montebourg revient sur sa proposition sur les transferts d'argent. "J'ai voulu dire : 'Maintenant il va falloir taper au portefeuille des États.", dit-il.

> "Je n'ai pas voulu viser les gens, j'ai voulu viser les États (...) Ce sont eux qui sont en cause."#AuditionPublique pic.twitter.com/fUIE4f7YMB — LCP (@LCP) November 8, 2021

Dans une intervention sur LCP, le candidat déclare avoir ressenti beaucoup d’émoi suite à sa proposition et tente de se justifier sur la nature de la mesure qui, selon lui, serait de «taper aux portefeuilles (…) des États». «Ce sont les États qui sont en cause. Dans la recherche d'un rapport diplomatique, il est nécessaire que les États bougent.»

Malgré son plaidoyer, le candidat avait tweeté la mesure sur son compte personnel en précisant qu’il s’agissait de «transferts d'argent particuliers», la proposition étant toujours en ligne à la rédaction de ces lignes.

Face à la polémique, le groupe de soutien «les jeunes avec Montebourg» a annoncé, lundi, «se mettre en retrait de la campagne d’Arnaud Montebourg», regrettant que le groupe de soutien n’ait été tenu au courant «de manière formelle ou informelle» de la proposition, avant son «engagement et jusqu’à hier». Convaincu que la proposition était une erreur du candidat, les soutiens condamnent «l’absence de remise en cause de ces propos» qui révèlent, selon eux, le fait que la proposition était «pensée, voulue et assumée».

En constatant «l’incapacité du candidat de rassembler autour de ses projets», les jeunes soutiens ont décidé de se mettre en retrait de la campagne, pour prendre part au débat public «sous une forme différente».