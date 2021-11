Le festival maroco-italien de Vérone se tiendra du 9 au 13 novembre

La 9e édition du festival maroco-italien, qui vise à contribuer au renforcement des relations bilatérales et au rayonnement de la culture marocaine en Italie, se tiendra du 09 au 13 novembre à Vérone. Organisée par la fondation du festival en partenariat avec l'Association Ribat Al Fath, cette édition sera l'occasion de mettre en avant les évolutions positives que connait le Maroc dans le secteur économique et sociale, a indiqué un communiqué des organisateurs.

À l’ordre du jour de cette édition figurent également une conférence sur le rôle du Royaume dans la lutte contre l'extrémisme et dans la promotion des valeurs de paix et de tolérance et des présentations d'ouvrages, notamment sur le dialogue entre les cultures.

Cette édition sera organisée à la fois en mode virtuel à partir du Maroc et en présentiel en Italie dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, a précisé le président du festival, Abdallah Khazraji. Le festival maroco-italien offre également aux membres de la communauté marocaine un moment de retrouvailles et de communion dans le contexte de la célébration de l'anniversaire de la Marche Verte et de la fête de l'indépendance.