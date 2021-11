La falangiste Isabel Peralta poursuivie pour incitation à la violence contre les Marocains

Le ministère public espagnol n’entend pas laisser la falangiste Isabel Peralta impunie après que la leader de Bastion Frontal a lu, à une manifestation devant l’ambassade du Maroc le 18 mai, un manifeste «avec lequel elle exhorte à la violence et à l'hostilité envers les migrants marocains et musulmans», rapporte El Periodico.

Déjà poursuivie en février par le ministère public pour un discours antisémite, affaire classée sans suite par l’Audiencia, Isabel Peralta s’était rendue à une manifestation organisée sans autorisation par le Bastion Frontal avec le slogan «stop à l’invasion, Maroc Etat terroriste» en pleine crise diplomatique entre Rabat et Madrid.

En tant que leader du Bastion Frontal, Peralta a alors déclaré devant les journalistes que l’Espagne «subit une supplantation raciale sans précédent. L'arrivée massive d'immigrants qui mettent fin à notre polyphonie, qui mettent fin à notre culture, qui mettent fin à notre identité morale et qui mettent fin à ce que l'Espagne et l'Europe sont devenues». Plus tard, elle a dit que l’immigration allait «remplacer notre race» (sic) et que «nous ne les laisserons pas nous envahir. Mort à l'envahisseur !»

Début février, la jeune espagnole avait reçu une «bourse d’étude» de 10 mois pour apprendre les «techniques de propagande et de combat» au sein du groupe néo-nazi Der III Weg (la troisième voie) à Dusseldorf.