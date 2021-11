Migration : Une trentaine de jeunes de Bejaâd toujours portés disparus depuis le 23 septembre

L’inquiétude et le chagrin bouleversent encore la vie de plusieurs familles de Bejaâd, dans la province de Khouribga. Une trentaine de jeunes ont quitté leur ville il y a environ un mois et demi en direction des Îles Canaries via les côtes de Dakhla. Selon Al3omk, les familles angoissent depuis la nouvelle de la découverte des corps de trois personnes disparues rejetés par l'océan au large des côtes du Cap-Vert.

En effet, les autorités capverdiennes ont indiqué, le 30 octobre, avoir retrouvé un bateau sur la plage de «Djeu de Merca», sur l'île de São Nicolau, au nord de l'archipel du Cap-Vert, avec à son bord trois corps dans un état de décomposition avancé. L'agence de presse capverdienne a confirmé que les corps retrouvés appartenaient à trois citoyens marocains âgés de 19 à 48 ans, selon les documents trouvés avec les corps, notant que la soif et la faim pourraient être l'une des causes possibles de leur décès.

La disparition de ce groupe de jeune a déjà fait l’objet d’une question écrite adressée par le député Khalifa Majidi (PAM) au ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit. L’élu, également président de la Commune de Bejaâd, a affirmé que les habitants des villes de Bejaâd et Oued Zem vivent dans un état de tristesse et de chagrin après la disparition de dizaines de jeunes hommes et femmes qui, tentés par le rêve européen, ont emprunté les bateaux de la mort. L’élu a demandé au ministre de l’Intérieur d’exposer les «mesures urgentes qui seront prises pour révéler le sort des disparus et rassurer leurs familles et leurs proches qui s'inquiètent de leur situation».

Des sources médiatiques ont révélé que la Croix-Rouge avait lancé un appel des familles de plus de 30 Marocains partis, le 23 septembre, de Dakhla vers les Îles Canaries, dans un bateau qui pourrait être identique à celui échoué au Cap Vert avec trois corps.