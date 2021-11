Islamophobie en France : Des mosquées dégradées à Pontarlier et Montlebon

Des mosquées situées à Pontarlier et Montlebon dans le département du Doubs ont été taguées dans la nuit de samedi à dimanche, tandis que les murs de l’association turque locale ont été dégradés dans des actes décrits comme «intolérables et inadmissibles» par le maire de Pontarlier, cité par France 3 Régions. Sur les lieux de culte de l'Union turco-islamique des affaires religieuses, les individus ont tagué des croix de Lorraine, symbole utilisé pendant la seconde guerre mondiale par la résistance intérieure française et la France libre, régime de résistance extérieur fondé à Londres, comme l’a constaté le Comité de coordination des musulmans turcs de France qui condamne les actes.

Le maire de Pontarlier a déclaré ne pas comprendre l’utilisation de la croix de Lorraine qui est «un symbole du mouvement de résistance face à l'occupant nazi». «C'est très déplacé d'utiliser la croix de Lorraine pour marquer son opposition à l’islam», a-t-il ajouté, déclarant qu’une plainte sera déposée pour dégradation d’un bâtiment public et apportant tout son soutien aux victimes des dégradations.

Pour le président de l'association des Turcs de Pontarlier, Boubaker Lamamra, la nature des dégradations n’a pas de doute et il s’agit d’inscriptions «clairement anti-musulman vu la symbolique de la croix» qui représentait la liberté de la France face à l’envahisseur fasciste.