Crise maroco-algérienne : Les oulémas musulmans appellent à la fin des tensions

L'Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) s’est penchée sur la détérioration des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie. Dans un communiqué, l’instance dirigée par Ahmed Raissouni, a indiqué suivre «avec une grande inquiétude l'escalade de la tension dans les relations maroco-algériennes, matérialisée par des campagnes médiatiques, des fermetures de frontières, la rupture des relations diplomatiques, la perturbation des échanges et des intérêts économiques et conduisant à la course aux armements et la préparation militaires».

L’UIOM a estimé que «l'atmosphère de tension intense et de mobilisation croissante, sans aucune raison, menace d'entraîner les deux chers pays - le Maroc et l'Algérie - dans le déclenchement d'un affrontement militaire, dont l'ampleur et les conséquences sont inimaginables». Elle a pointé les «répercutions» de cette guerre potentielle sur «les peuples frères et sur la Oumma arabe et islamique».

L’instance basée au Qatar a appelé le roi Mohammed VI et le président Abdelmadjid Tebboune à «faire, et de toute urgence, tout ce qui est en leur pouvoir pour rétablir les relations entre les deux pays à leur état normal, un état de fraternité, de concorde, d'unité, de cohésion, de coopération et d'action commune». «La République algérienne et le Royaume du Maroc et leurs dirigeants ont fait leurs preuves dans la résolution des conflits et la promotion de la paix et de l'harmonie, aux niveaux africain et arabe. Aujourd'hui, il est préférable pour eux d'y parvenir entre eux, ce qui rendra ainsi leurs peuples et leur nation heureux», indique l’UIOM.

Pour les oulémas musulmans, «la négociation et le dialogue entre sages suffisent à résoudre tous les problèmes et à surmonter tous les dilemmes, en particulier entre ceux qui sont unis par une seule religion, une histoire unifiée, un voisinage permanent et des intérêts communs».