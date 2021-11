L’Espagne exhumera les dépouilles de 54 Espagnoles de Peñón de Alhucemas et Vélez de la Gomera 

L'Armée retrace le processus d'exhumation de 54 Espagnols enterrés à Peñón de Alhucemas et de Vélez de la Gomera, proches du Maroc. La gestion sera assurée par la société Servicios Funerarios Casa Calderón SL et l'organisme militaire versera un montant proche de 20 000 euros, écrit Voz Populi. Le transfert des cadavres doit être effectué dans les semaines à venir, avant la fin de l'année.

Le média espagnol rappelle qu’il s'agit des dépouilles de 54 civils et militaires espagnols, qui reposent dans les cimetières situés sur les rochers de Vélez de la Gomera et d'Alhucemas. Les enterrés sont des personnes qui résidaient dans les petites villes et vont d'une fillette de 7 mois décédée en 1897 à une femme de 84 ans qui a perdu la vie en 1903.

L'armée a annoncé au Journal officiel de l'État (BOE) du 9 juillet son intention d'exhumer les cadavres des 54 Espagnols et a ouvert un délai pour que leurs familles et leurs descendants réclament la dépouille mortelle. Le cas échéant, ils seraient transférés au cimetière Purísima Concepción, à Melilla. Pour le moment, personne n'a exercé son droit et le délai annoncé a expiré.

Ainsi, l'armée a lancé un appel d'offres public pour que les entreprises présentent leurs offres pour l'exhumation des corps. Selon la documentation exposée dans le processus de passation de marchés, une seule société s’est présentée, Servicios Funerarios Casa Calderón SL. Le prix d'attribution est de 19 619 euros et les opérateurs doivent remplir leur fonction dans les prochaines semaines, avant le 30 décembre 2021.

La publication dans le BOE a suscité certains soupçons dans différentes instances, dont le Congrès des députés, après que certains députés ont envoyé au gouvernement plusieurs questions écrites sur les raisons pour lesquelles les dépouilles mortelles seront exhumées. La décision a été adoptée dans un contexte de pleine crise entre Madrid et Rabat.

Toutefois, le transfert des corps ne répond à aucun type de critères politiques ou de négociation entre l'Espagne et Rabat. Il s’agit plutôt de «raisons strictement techniques», poursuit le média, qui évoque les dommages causés par l’érosion, les deux cimetières étant situés aux extrémités de leurs rochers respectifs.