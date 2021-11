Marjane Holding tient ses engagements sur le sourcing du textile et de l’agro-industrie

Après d’être engagé dans un accord de sourcing signé avec le ministère du Commerce et de l’industrie, l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) et la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), en avril 2021, Marjane Holding a annoncé dans un communiqué avoir dépassé ses prévisions de sourcing dans le textile et l’agro-alimentaire.

Ainsi, le groupe Marjane s’était engagé à ce que la part de marché sourcing local des produits marques distributeurs de l’agro-industrie atteigne 80% de son chiffre d’affaires (CA) en 2024. À fin octobre, cette part atteint déjà 68% du CA avec des prévisions à 70% pour la fin 2021. Concernant le textile, le groupe s’était engagé à ce que le sourcing atteigne 75% en 2024. Il atteindrait déjà 60% à la fin 2021 alors que l’objectif n’était initialement que de 35% pour cette échéance.

«Marjane Holding, en tant qu’acteur marocain ancré dans son écosystème national, se doit de jouer son rôle de locomotive en collaborant au mieux au développement du tissu économique marocain, que ce soit au niveau de l’industrie du textile ou de l’agro-industrie. Cela fait partie de notre vocation, de notre identité. En travaillant en synergie avec nos industriels, nous démontrons que nous savons ensemble faire de belles choses», déclare dans le communiqué Ayoub Azami, président directeur général de Marjane Holding.

Pour arriver à ces objectifs, le groupe a établi «une cartographie des industriels nationaux des secteurs textile et agro-industrie» avant que les «opportunités d’approvisionnement soient étudiées conjointement avec les industriels, tant pour ce qui est des produits de substitution aux importations et de lancement de nouvelles catégories de produits dans le textile, que pour le lancement des marques propres alimentaires».

Le groupe a également revu sa politique achat et a fait bénéficier les industriels de l’accompagnement technique de ses ingénieurs qualité, de leur connaissance des produits du marché marocain et la visibilité qu’offre les magasins, outre l’offre de «plateforme» test qui permet aux partenaires de «jauger leurs nouveaux produits avant de lancer des investissements plus lourds».