Israël : Des universitaires marocains et israélien participent à une conférence

Un an après la signature d'un accord de normalisation avec le Maroc, Israël accueillera ce dimanche des universitaires marocains «de haut niveau» pour une conférence sur l'influence de l'héritage hébreu sur le Royaume. Selon le média Israel Hayom, l’événement aura lieu à l'Université Bar-Ilan à Ramat Gan, dans le centre d'Israël.

«Dirigé par le Centre Dahan de BIU pour la culture, la société et l'éducation dans le patrimoine sépharade, il mettra en lumière les liens politiques, culturels et sociaux officieux qui caractérisaient les deux pays bien avant les accords d'Abraham», poursuit-on. Cette conférence vise à révéler le caractère unique de la culture et du droit hébreux au Maroc et à permettre aux chercheurs d'explorer les relations entre le Maroc et sa population juive, allant des temps difficiles à l'âge d'or de la communauté juive marocaine au XXe siècle en termes de droit et d'œuvres rabbiniques, ajoute la même source.

«Contrairement aux [accords] de paix froids entre nous et l'Égypte et la Jordanie, dans le cas du Maroc, les relations entre les autorités sont chaleureuses, en particulier entre les citoyens», a confié le directeur du Centre Dahan, Shimon Ohayon. «Nous sommes fiers d'organiser une conférence à laquelle participent des chercheurs du Maroc et d'Israël. Lorsqu'il s'agit de signer un accord de paix avec le Maroc, c'était une étape naturelle», ajoute-t-il.

Le professeur Hassan Oulhaj de l'Université internationale de Rabat, arrivé en Israël pour la conférence la semaine dernière, s'est dit «très heureux d'être ici». «Toutes ces années, il y avait des liens officieux avec Israël, mais maintenant il n'y a aucune raison de ne pas avancer. La décision de normalisation est venue du roi lui-même, et tout le monde s'en réjouit, seuls l'extrême gauche et les islamistes radicaux sont parmi les opposants», a-t-il fait savoir.

À rappeler que le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques, le 22 décembre 2020.