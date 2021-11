Le groupe Facebook Brooklyn suspecté d’avoir organisé le détournement d’avion vers Palma de Majorque

Suite au détournement vers Palma de Marjoque d’un avion d'Air Arabia Maroc qui devait rejoindre Istanbul depuis Casablanca, l’Agence EFE a enquêté sur le groupe Facebook Brooklyn, suspecté par la police d’avoir été l’instigateur du faux malaise qui a permis à une vingtaine de Marocains de s’enfuir de l’avion pour rejoindre irrégulièrement l'île espagnole.

Comptant environ 15 000 membres, tous des hommes comme le précise El Mundo, le groupe se consacre en principe à la collecte de fonds pour servir à des actions sociales. EFE a tenté pour son enquête de rejoindre le groupe, sans succès, mais a pu s’entretenir avec un administrateur de la page sur laquelle avait été posté en juillet un message décrivant la manière de «détourner un avion» survolant l’Espagne en simulant un malaise pour provoquer un atterrissage d’urgence suivi d’une fuite des «40 volontaires».

Le plan bien détaillé décrivait comment s’assurait que l’avion survole l’Espagne, comment les passagers devaient faire preuve de compassion pour que «l'avion se posera en catastrophe en Espagne pour protéger la réputation de la compagnie et se dégager de toute responsabilité». Après l’atterrissage, l’auteur du post a décrit que si suffisamment de membres tentaient de fuir, «l'agent de sécurité privé ne pourra pas les arrêter (car) il n'y a pas de police» dans le terminal où ils sont censés arriver.

Le modérateur qui a souhaité garder l’anonymat déclare que la publication était «une blague» mais l’auteur du premier post, Y.S. a écrit après les évènements de Majorque que le groupe Brooklyn était «une légende», y apposant son post de juillet où on pouvait lire «ceux qui sont intéressés devraient s’inscrire». Quelques heures plus tard, l’auteur s’est ravisé et a supprimé la publication et changé sa photo de profil, expliquant qu'il l'a fait pour ne pas être reconnu comme l'auteur du message.

Contacté par EFE, Y.S. a nié être l’auteur de la publication, mais s’est dit «préoccupé par les conséquences pénales qu'il pourrait avoir», soulignant principalement l’action sociale de la page qui aurait récolté un demi-million d’euros depuis 2016 pour diverses actions sociales promues dans des vidéos sur la page.