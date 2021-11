Espagne : La diversité et la richesse culturelles du Maroc à l'honneur à Lorca

La diversité culturelle du Maroc et la richesse du patrimoine national, ainsi que les atouts économiques du Royaume ont été mis en avant lors des journées culturelles et économiques marocaines organisées, samedi et dimanche, à Lorca, dans le sud-est de l’Espagne.

Tenues à l’initiative du Consulat général du Maroc à Murcie, en collaboration avec plusieurs associations de Marocains établis dans la région, ces journées, initiées dans le cadre de la commémoration du 46e anniversaire de la Marche Verte, ont été marquées par plusieurs activités mettant en exergue la richesse et la diversité culturelles du Maroc, son patrimoine ancestral et son potentiel économique.

L’habit traditionnel et les différentes spécialités de l’art culinaire marocain ont brillé de ces journées ouvertes au public espagnol et aux différentes communautés étrangères établies dans la région de Murcie.

Des activités dédiées à la promotion et à la présentation des atouts économiques du Royaume, des opportunités offertes par l’économie marocaine aux investisseurs étrangers, ainsi que le potentiel commercial diversifié des différentes régions du Royaume, notamment des provinces du Sud ont été mis en exergue lors de ces journées, comptant sur la présence de plusieurs représentants des autorités locales de Lorca.

L’objectif de cette première édition des journées cultures et économiques du Maroc à Lorca est de faire connaître le vrai visage du Royaume, un pays d’une tradition millénaire et d’une histoire ancestrale, a indiqué le consul général du Maroc à Murcie, Sidi Mohamed Biedallah.