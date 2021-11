Luxe radio condamnée pour «atteinte à la dignité et à l’honneur» d’Omar Radi et Imad Stitou

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a été saisit par les parents d’Omar Radi et par Imad Stitou, le 16 juillet 2021, suite à la diffusion de l’émission «les matins luxe» sur Luxe radio durant laquelle des propos ont été tenus de manière à porter atteinte à la dignité d’Omar Radi et d’Imad Stitou.

Jugeant la plainte recevable, le CSCA a relevé que durant l’émission de radio, un invité permanent, le chroniqueur et polémiste Rachid Achaachi, a dit que certains journalistes peuvent «soutenir indirectement des ennemis objectifs du Maroc (…) Je pense notamment à Omar Radi, Imad Stitou, (…) ce sont des gens qui sont dans le schéma de haine vindicative et qui sont prêts à pactiser avec le diable, avec l’Algérie…», soulignant plus tard que selon lui, les deux journalistes «sont très bien formés, mais pas au journalisme (…) on voit qu’il y a une haine fondamentale du système politique marocain qui relève quasiment de l’irrationnel des fois».

Suite à ces propos, le CSCA a estimé que l’absence des deux personnes concernées pour «exposer leur position» et se défendre constitue une «atteinte à la dignité et à leur honneur», et que la tenue des propos était «en deçà des exigences de maitrise d’antenne et de l’obligation de veiller au sérieux, à l’équilibre et à la rigueur dans la prise de parole».

Sur ces faits et les dispositions législatives, le CSCA a adressé un avertissement à Radioveille, qui édite Luxe Radio, pour manquement au respect de la dignité des personnes et pour défaut de maitrise de l’antenne.



En plus de cela, la prochaine émission «les matins luxes» sera dans l’obligation de diffuser un texte notifiant que les propos tenus contre Omar Radi et Imad Stitou constituent une «atteinte à leur dignité et à leur honneur», soulignant le manquement de l’animatrice vis-à-vis du principe général de la responsabilité éditoriale.