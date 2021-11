Tournoi de foot de la communauté marocaine en région parisienne à l'occasion de la célébration de la Marche Verte

La communauté marocaine de la région parisienne, s’est donnée rendez-vous samedi pour célébrer le 46e anniversaire de la Marche Verte avec l'organisation d'un tournoi de football à Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d’Oise. Ce tournoi a été organisé à l’initiative du Consulat général du Maroc à Pontoise, en partenariat avec des associations marocaines établies au niveau de sa circonscription consulaire, avec la participation de quatre équipes.

Brandissant le drapeau national, des dizaines de membres de la communauté marocaine venant des départements du Val-d'Oise, d’Oise, d’Eure, de Seine-Maritime et des Yvelines ont assisté à cet événement.

Ce tournoi amical, qui s’est déroulé en présence du Consul du Maroc à Pontoise, Salah Eddine Taouis, ainsi que plusieurs élus et officiels français, a été un moment fort de partage et de communion à l’image des relations bilatérales et d’amitié entre les deux pays. Au terme de ce tournoi, le Consul marocain accompagné de l’adjoint au maire de la ville de Saint-Ouen-l’Aumône, ont remis des trophées et des médailles aux équipes participantes.

Dans une déclaration, M. Taouis a exprimé «sa fierté de participer aux côtés de la communauté marocaine à cet événement sportif fédérateur, grand moment de mobilisation collective, permettant de célébrer cette épopée nationale glorieuse et de réaffirmer notre attachement à notre pays et à son intégrité territoriale».

«Cet événement revêt de profondes significations, dans la mesure où il permet de transmettre ces enseignements aux générations montantes, l’objectif étant de raviver davantage l'esprit national et de consolider le sentiment d’appartenance de la communauté au Maroc» a-t-il conclu.