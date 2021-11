Yahia Serrar remporte le 5e trail Jbel Moussa

L'athlète Yahia Serrar a remporté la 5e édition du trail Jbel Moussa, d'une distance de 21 km, qui a eu lieu samedi à la commune de Belyounech, relevant de la préfecture de M'diq-Fnideq. Dans la catégorie hommes, le coureur Ismail El Ghazali a remporté l'épreuve de 13 km ex æquo avec Babi Hicham, alors que chez les dames, la victoire est revenue à Hiba Al Meskine.

Cette course annuelle, organisée par la commune de Belyounech en partenariat avec la préfecture de M'diq-Fnideq et d'autres partenaires institutionnels à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Marche Verte, a été marquée par la participation de 56 coureurs représentant 10 villes marocaines.

En plus de son caractère sportif, cette manifestation comporte également une dimension environnementale et touristique, puisqu'elle vise à mettre en avant les potentialités naturelles, touristiques et culturelles de la région, à promouvoir le tourisme de montagne et à dynamiser le littoral de Tamuda bay en dehors de la saison estivale.

Cet événement a été ponctué par des performances culturelles et sportives présentées par nombre d'associations de la région, ainsi que des performances artistiques données par des élèves du préscolaire inscrits dans les unités gérées par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Une exposition de produits du terroir et d'artisanat a été organisée en marge de la course, au cours de laquelle plusieurs coopératives et associations ont présenté leurs produits.

Le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de M'diq-Fnideq, Mohamed El Barkouki, a souligné que l'importance de cette manifestation réside dans le fait qu'elle s'intéresse aux différents aspects culturels, économiques et environnementaux qui complètent l'action sportive, ajoutant que des associations et des institutions oeuvrant en faveur des droits de l'enfant et des jeunes ont contribué à l'encadrement de ces rencontres qui vise notamment à consolider les valeurs de citoyenneté auprès des jeunes générations.