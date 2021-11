Connexions citoyennes : Un MOOC pour développer les civic tech en Afrique

Afin de présenter la formation innovante Connexions Citoyennes 2, Soraya Joundy, co-organisatrice du TEDxCasablanca de 2010 à 2015, entrepreneure et intervenante dans le cadre du MOOC, a répondu à nos questions.

Pourriez-vous nous pitcher le MOOC en quelques mots ?

Le MOOC c’est un outil de sensibilisation aux enjeux, aux contraintes et aux possibilités de l'innovation numérique et citoyenne. Il est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent développer ou utiliser des solutions citoyennes et numériques pour apporter un changement positif au sein de leur communauté. Il s’adresse notamment à tous les leaders ou futurs leaders citoyens engagé.e.s dans la justice sociale, notamment dans l’égalité de genre, les questions environnementales et la démocratie.

Nous aimerions mieux comprendre la notion de civic tech, de quoi s’agit-il ?

La civic tech regroupe les initiatives numériques au service des pratiques démocratiques ; elles peuvent faciliter une participation citoyenne à la vie publique plus large, plus rapide, et à coût moins élevé. Une technologie qui permet de recueillir plus facilement la perception de la population après une mesure gouvernementale correspond par exemple tout à fait à une civic tech.

Je suis un jeune, j'ai une, voire plusieurs idées de civic tech, je suis dynamique et engagé, qu’est-ce que le MOOC peut concrètement m’apporter dans une ère où tout se trouve si facilement sur internet ?

C’est principalement parce que nous sommes dans une ère où l’on est facilement envahi par des contenus digitaux en tous genres que le MOOC intervient comme un gage de fiabilité et de qualité.

Les modules ont été mis en place par des expert.es venant d’Afrique et d’Europe, investi.e.s dans le domaine de la civic tech. De plus, il aboutit à la délivrance d’une attestation électronique pour tous.tes celles et ceux ayant finalisé le parcours de formation et réussi le test de connaissances.

Enfin, il peut également être une porte d’entrée à toute une communauté civic tech ainsi qu’au programme d'incubation Connexions Citoyennes.

Ce dernier correspond à l'accompagnement de mentoré.e.s sélectionné.e.s en Afrique francophone via un programme d'incubation local auquel s'ajoutent des mentors internationaux (souvent intervenus dans le cadre du MOOC).

De quoi se compose ce MOOC ?

Le MOOC contient 30 capsules vidéo animées abordant plusieurs thématiques : introduction à la civic tech, montage d’un projet, intelligence collective, gestion des risques.

La nouveauté de cette seconde édition est la présence de sujets inédits sur le rôle des civic tech dans la transformation des villes africaines, dans les enjeux de santé ainsi que leur place dans le monde rural avec l’intervention de nouveaux spécialistes.

Vous pourrez également participer à des quiz, à un forum de discussion en ligne pour échanger avec les autres participant.e.s ainsi que l’équipe pédagogique.

Quel message souhaitez-vous adresser à toutes les personnes qui hésitent encore à s'inscrire au MOOC ?

Le MOOC constitue une réelle opportunité de faire émerger toutes les idées alliant numérique et engagement citoyen que vous gardez en tête, mais avez du mal à définir.

C’est une plateforme entièrement gratuite mise à la disposition de toutes et tous pour former, sensibiliser et connecter toutes ces personnes engagées dans notre continent particulièrement les jeunes et notamment les jeunes femmes.