«Haut et fort» de Nabil Ayouch primé aux Journées cinématographiques de Carthage

Le long-métrage marocain «Haut et fort» du réalisateur Nabil Ayouch a remporté le Prix de la meilleure musique lors de la compétition officielle des 32e Journées cinématographiques de Carthage (JCC), initiées du 30 octobre au 6 novembre à Tunis Participant à la compétition officielle longs métrages de fiction.

Produit en 2021 par Ali'n Productions au Maroc, Les films du nouveau monde en France, en coproduction avec Unité et Ad Vitam en France, le film a représenté cette année le Maroc à la compétition officielle de la 74e édition du Festival de Cannes, recevant le prix du cinéma positif du festival.

Dans le cadre du festival tunisien, le projet du long-métrage «Hayech Mayech» du réalisateur marocain Hicham Lasri a été primé par la plateforme Carthage Pro des JCC obtenant le prix de l’Organisation internationale de la Francophonie, dotée d’une récompense de 10 000 euros.

Le Tanit d'Or, la plus haute distinction des journées cinématographiques de Carthage, a été attribué au film égyptien «Feathers» d'Omar Zohairy, lauréat également du prix Tahar Cheriaa de la compétition première œuvre. Dans la section artistique, il a aussi remporté le prix du meilleur scénario, attribué à Ahmed Ameur et Omar Zohairy, et celui de la meilleure interprétation féminine, décerné à Demyana Nassar.

Pour rappel, le Maroc était représenté à cette manifestation par six films et «Jean Genet, notre père des fleurs» de Dalila Ennadre figurait dans la programmation des films francophones récents et représentatifs de la variété culturelle de l’espace francophone dans le cadre de la section JCC et francophonie à l’occasion de la tenue du 18e Sommet de la francophonie en Tunisie.

Le grand jury de cette édition, présidé par le producteur italien Enzo Porcelli, était composé du cinéaste marocain Daoud Aoulad Syad, de l'acteur angolais Hoji Fortuna et de la réalisatrice haïtienne Gessica Généus, ainsi que du journaliste et écrivain tunisien, Sofien Ben Farhat, du critique égyptien Tarek Shenawy et du réalisateur iranien Ahmad Bahrami.