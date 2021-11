Sahara : La diplomatie des Emirats se réunit avec De Mistura

Les Emirats arabes unis entendent peser au Conseil de sécurité sur le cours du dossier du Sahara. En témoigne la réunion, tenue hier à New York, entre une déléguée d’Abou Dhabi auprès des Nations unies et l’envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental. «Une discussion constructive et intéressante comme toujours avec le diplomate chevronné Staffan De Mistura», a écrit la diplomatie émirati.

Les Emirats soutiennent la marocanité du Sahara. Une position que le pays a en effet réitérée, le mois dernier, lors des débats à la 4e commission de l’ONU portant sur le différend territorial. Un appui que l’Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït avaient également exprimé depuis la même tribune, suscitant l’ire du pouvoir algérien.

Les Emirats arabes unis ont été élu, en juin dernier, membre non-permanent du Conseil de sécurité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Le Brésil et l’Albanie, le Ghana et le Gabon intégreront aussi l’instance exécutive de l’ONU pour la même période. Les cinq Etats remplaceront Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Vietnam, l’Estonie, le Niger et la Tunisie.