Diaspo #215 : Soukayna Jamali, l’artiste qui a amené le tarab gharnati aux Etats-Unis

Son amour pour la musique gharnatie a grandi avec elle depuis sa plus tendre enfance. L’artiste marocaine Soukayna Jamali a même travaillé pour l’exporter aux Etats-Unis, elle qui a été éduquée à Oujda, fief de la région orientale connu pour ce type de musique andalouse. Sur proposition de la mère de Fatima Zahra Kortobi, artiste également considérée comme l’une des icônes de ce genre musical, Soukayna Jamali a rejoint l’Association ismaïlienne de tarab gharnati à l’âge de 10 ans, afin d’apprendre l’abécédaire du tarab de Grenade.

«Même si ce n’était pas à l’époque la musique dont j’étais fan, j’en suis tombée amoureuse dès que j’ai accédé à l’institut. Au début j’ai commencé à jouer du banjo, puis je suis passée à d’autres instruments et maintenant je joue de la mandoline», confie à Yabiladi la jeune artiste, âgée aujourd’hui de 25 ans.

Soukayna participe ensuite à plusieurs concerts, dont le plus important est le Festival de la musique gharnatie à Oujda, en plus de spectacles dans plusieurs autres villes marocaines. Mais son intérêt et son engouement grandissants pour la musique ne lui ont pas fait oublier ses études. Après son baccalauréat en économie en 2014, elle poursuit ses études en administration des affaires pendant deux ans.

Des études économiques à la musique

Deux ans plus tard, Soukayna s’installe aux Etats-Unis, afin de continuer son chemin dans la même spécialité dès 2019, à Kansas City, la plus grande ville du Missouri. Mais elle rapidement envahie par le sentiment d’être «perdue» dans cette voie. Elle prend conscience que ce n’est pas celle qu’elle veut.

«J’ai grandi dans une famille où il y a principalement des hommes d’affaires et des entrepreneurs, alors je me suis retrouvée à suivre le même chemin sans m’en rendre compte, mais je me suis toujours considérée comme une musicienne. J’ai donc décidé de suivre ma passion et de poursuivre ma carrière musicale commencée au Maroc.» Soukayna Jamali

Mais comme l’année universitaire avait déjà commencé aux Etats-Unis, il était difficile pour la jeune artiste de changer de cap. «A ce stade, j’étais déjà perdue et j’étais obligée de chercher du travail pour subvenir à mes besoins. Malheureusement, c’était très difficile et toutes les portes étaient fermées», se rappelle-t-elle. Plutôt que de rester les bras croisés, Soukayna s’est attelée à la recherche d’opportunités différentes. Elle rejoint une plateforme qui réunit des musiciens afin de rencontrer des professionnels pour l’aider dans ce domaine qu’elle a toujours aimé.

Quelques mois après, Soukayna rencontre la bonne personne, qui dirige le groupe Iberica Ensemble, lequel est constitué de musiciens de différents pays, mais est spécialisé dans la musique andalouse, le même style musical que Soukayna maîtrise. «Il m’a d’abord suggéré de participer à un spectacle et après m’avoir vue répéter avec les autres membres, il m’a proposé de rejoindre le groupe officiellement», se félicite-t-elle.

«Quand j’ai fait le premier pas pour communiquer avec lui, j’espérais simplement qu’il m’aide à rejoindre un conservatoire, mais il s’est passé finalement quelque chose que je n’aurais pas imaginée. J’ai présenté aux membres un avant-goût du tarab gharnati et tout ce qui est lié à cet art, ce qui a lancé ma carrière musicale aux Etats-Unis. Aujourd’hui encore, je chante dans ma propre langue je suis la seule originaire d’Afrique du Nord au sein de la formation.» Soukayna Jamali

Le tarab gharnati représenté aux Etats-Unis

L’arrivée de Soukayna au sein du groupe de musiciens professionnels lui a ouvert les portes de nouvelles collaborations avec un ensemble d’artistes célèbres, dont la chanteuse d’opéra Victoria Botero, avec qui elle donnera plusieurs concerts.

En parallèle, l’artiste marocaine est toujours déterminée à poursuivre son parcours académique dans la musique cette fois-ci. A cet effet, elle a rejoint les bancs de l’université en 2020, pour renforcer sa formation et se donner les outils qui lui permettront de se frayer un chemin vers de plus grandes opportunités.

Soukayna aspire désormais à organiser des concerts au Maroc avec son groupe. Elle est aussi en train de préparer son premier album solo, après avoir sorti sa première chanson en 2019, en interprétant un titre de l’artiste algérien Kamel Messaoudi, en l’honneur d’«un de [ses] professeurs de musique décédé». Un an plus tard, elle sort sa première chanson intitulée «Zahrat raman» (fleure de grenadine), dont elle a écrit les paroles elle-même.