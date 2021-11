Guerguarate : Lancement de projets d’électrification et d’alimentation en eau potable

A l’occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte, le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, accompagné d’Abderrahmane El Jaouhari, gouverneur d’Aousserd et de Jabrane Raklaoui, directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS), a lancé ce samedi les travaux d’électrification et d’alimentation en eau potable du poste frontalier Guerguarate et de plusieurs projets d’envergure dans la province d’Aousserd.

L’évènement a été l’occasion de mettre en avant les projets structurants de l’ONEE dans les provinces du Sud dans les domaines de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement liquide afin de répondre à la demande croissante en ces services de base, d’une enveloppe budgétaire de 25 milliards de dirhams (MMDH) dont 15 MMDH d’investissements propres de l’ONEE, alors qu'un investissement de 62,7 MMDH est prévu à l’horizon 2030.

Pour l’activité électricité, plusieurs conventions de partenariat ont été signées en vertu desquelles l’ONEE assurera la généralisation de l’électrification au niveau des centres émergents de la province d’Aousserd, pour une enveloppe globale de 188 millions de dirhams,

Ainsi, le raccordement du village de Pêche Lamhiriz au réseau électrique de Bir Gandouz est prévu, avec la construction d’un poste élévateur à la centrale de Bir Gandouz prévue en novembre 2022. Le centre de Bir Gandouz bénéficiera également d’un autre projet consistant en l’aménagement de l’éclairage public. Au centre d’Aousserd, un projet d’hybridation de la centrale diesel existante par une centrale solaire avec un système de stockage prévu pour décembre 2022.

Concernant le poste frontalier Guerguarate, la mise en service du réseau d’électrification est prévue en octobre 2022 par le raccordement au réseau électrique du centre de Bir Gandouz avec la construction d’un réseau de distribution MT et BT, le renforcement de la centrale de Bir Gandouz et la réalisation d’une centrale solaire avec système de stockage.

Pour les travaux concernant l’eau potable, l’alimentation du poste frontalier Guerguarate est prévu avec une station de dessalement de l’eau de mer pour un débit de 432m3/jour et la construction d’un réservoir surélevé avec une capacité de 200m3.