Maha Haddioui devient la première golfeuse arabe à se qualifier à la phase finale de l’Aramco Saudi Ladies International

La golfeuse marocaine, Maha Haddioui, s'est illustrée lors du second tour de l’Aramco Saudi Ladies International (LET) qui se tient au Royal Greens Golf & Country Club en décrochant une place pour la phase finale de l’épreuve saoudienne. Après avoir terminé la première journée avec 4 coups au-dessus du par, Maha Haddioui a terminé la seconde journée avec -4, devenant la première femme arabe à se qualifier pour la phase finale de l’Aramco Saudi Ladies International.

Commentant sa qualification, Maha Haddioui déclaré au journal saoudien Al-Watan : «Je me sens fière, et je connais l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe, étant la seule joueuse arabe à participer au tournoi, mais je joue sur le sol d'un pays frère arabe, et je reçois un grand soutien de tout le monde, ce qui me motive à offrir une meilleure performance qui donne une image honorable aux joueuses arabes sur la scène internationale du golf».

La Marocaine s'était dite insatisfait de sa performance dans la première journée du tournoi et dit avoir «commencé la journée d'une manière différente, pour prendre plus de plaisir à jouer, et je pense que cela m'a aidé à me sentir à l'aise sur le terrain».

«J'encourage toutes les femmes et les filles du monde arabe de continuer à poursuivre leurs rêves et de les réaliser», a-t-elle conclu.