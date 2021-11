Soufiane El Bakkali partage son expérience lors d’une rencontre scientifique sur la biologie médicale

La rencontre scientifique organisée par Somadig Academy, sous le thème «Biologie médicale, sports de compétition et performances» s’est tenue mercredi, à Casablanca, en présence du champion olympique du 3 000 m steeple Soufiane El Bakkali. La conférence s’était posée comme objectif de faire le point sur le rôle de la biologie médicale dans l’explication de la présence des anomalies d’ordre physiologiques chez quelques sportifs pouvant être interprété de manière erronée comme étant une substance dopante.

Le professeur Gérard Dine de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport était présent à la rencontre pour parler de son expérience avec Soufiane El Bakkali qu’il a pris en charge en 2019 pour donner des précisions à l’athlète sur sa physiologie naturelle. Suite à des analyses spécifiques et complémentaires, il a pu démontrer que les anomalies physiologiques du coureur marocain sont d’ordre naturel et n’ont aucune relation avec des substances dopantes, confirmant l’intégrité de l’athlète et son engagement pour le sport.

Le communiqué de la rencontre précise que le passeport biologique de prévention antidopage et l’Association internationale des fédérations d’athlétisme est une garantie sur la valeur des performances réalisées en compétitions en vue d’optimiser la préparation des sportives et sportifs de haut niveau par la surveillance des paramètres biologiques indispensables à la performance, mais d’origine naturelle.