Dakhla bientôt jumelée avec la ville de Crotone en Italie

Le Conseil municipal de la ville de Crotone en Italie a accueilli ce samedi le consul général du Maroc, Abdelkader Naji, pour poser les bases du jumelage entre les villes de Crotone et Dakhla. Au cours de la réunion, le maire de la ville, Vicenzo Crote, s'est vu présenter le projet de convention de jumelage avec la ville de Dakhla, qui a été signé par le maire de la capitale de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Cet accord, rapporte, Fantapol News, prévoit une collaboration dans les domaines de la coopération décentralisée, de la culture et du patrimoine, de l'identité commune, des traditions et des racines, du tourisme et du sport, de la protection de l'environnement, des politiques sociales, des associations et du secteur économique. Le projet sera ensuite soumis aux conseils municipaux respectifs en vue de leur approbation et de l’officialisation du jumelage.

Le président de la Commission spéciale pour les zones intérieures de la région Campanie, présent à la réunion, a souligné la forte présence de la communauté marocaine en Campanie et a mis en avant l’importance du jumelage dans le processus d’intégration en cours.

Le consul Naji a pour sa part réitéré le lien fort entre les citoyens de Crotone et la communauté marocaine, soutenu dans ses propos par Osama Badri, le président de la communauté marocaine de Campanie.