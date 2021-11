Plus de 60 participants à la 31è régate Coupe Al Massira à M'diq

Quelque 62 régatiers participent à la 31e édition de la régate «Coupe Al Massira», qui s'est ouverte vendredi à M'diq, à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la Marche Verte. Organisée à l'initiative du Royal yacht club de M'diq (RYCM), cette manifestation nautique connait la participation de la majorité des clubs affiliés à la Fédération royale marocaine de voile (FRMV).

Les compétitions officielles de cette régate commencent ce samedi, tandis que la dernière journée de l'évènement sera marquée par la tenue des épreuves finales de toutes les catégories.

Cette édition est marquée par la participation de nombreux pratiquants et champions marocains dans différentes catégories ce qui fait de cette régate l'occasion d'échanger et de développer les compétences des participants, outre la contribution au rayonnement et à la promotion touristique de la préfecture de M'diq-Fnideq.

Dans une déclaration à la presse, le directeur technique de la régate, Hamid Senhaji, a souligné que cette régate open en voile légère, organisée par le RYCM, sous l'égide de la FRMV, est l'une des compétitions les plus importantes sur le plan national puisqu'elle connait la participation d'un grand nombre de champions marocains.

Deux classes internationales sont programmées lors de cette régate de deux jours, a-t-il précisé, notant qu'il s'agit de la classe pptimist réservée aux jeunes de moins de 15 ans et de la classe internationale laser, ouverte à toutes les catégories d'âge.

M. Senhaji a aussi indiqué que cette édition sera marquée par la programmation, pour la première fois à M'diq, des épreuves de kayak, avec la participation de 10 candidats.