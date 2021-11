Le président gabonais effectue une visite de «travail et d’amitié» au Maroc

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est au Maroc. «Heureux d’être au Maroc, pays cher à mon cœur, pour une visite de travail et d’amitié. Et encore plus heureux d’y retrouver mon frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a écrit le chef de l’Etat.

Heureux d'être au #Maroc, pays cher à mon cœur, pour une visite de travail et d'amitié.

Et encore plus heureux d'y retrouver mon frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Je n'oublierai jamais tout ce qu'il a bien voulu faire pour moi, en particulier dans mes moments difficiles. pic.twitter.com/dqqFsDX46F — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) November 5, 2021

«Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité particulièrement étroites qui lient la République Gabonaise au Royaume du Maroc», indique pour sa part la présidence gabonaise dans un communiqué.

Cette visite d’Ali Bongo coïncide avec la présence à Rabat de son ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya, où il a eu des entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita. A cette occasion, il a annoncé que le Gabon compte organiser des événements dans la ville de Laayoune.

Pour rappel, le Gabon a ouvert, le 17 janvier 2020, un consulat général à Laayoune.