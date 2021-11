Maroc : Des violences basées sur le genre transmises par des contes folkloriques

Les contes populaires résument les coutumes, les traditions, les valeurs et, dans l'ensemble, la sagesse d'une culture. Transmis oralement ou par écrit et destinés aux plus jeunes mais aussi aux grands, ils remplissent ainsi plusieurs fonctions et peuvent véhiculer plusieurs messages et moralités. Outils d’amusement, les contes servent aussi à éduquer et transmettre à la fois des comportements approprié ou une conformité aux normes culturelles.

Naturellement, les contes folkloriques restent imprégnés par des idées, des normes et des dogmes des sociétés d’autrefois, d’où la question légitime d’analyser leurs contenus. C’est d’ailleurs le travail qu’a effectué la chercheuse marocaine Fatima Zahra Touzani. Enseignante à l’Université Cadi Ayyad et chercheuse à l’Université Moulay Slimane de Beni Mellal, elle s’est interrogée si les institutions patriarcales marocaines ont-ils visé à renforcer l'oppression des femmes par la violence à travers des contes, dans le cadre d'une étude intitulée «Gender-Based Violence in Moroccan Folktales».

Pour se pencher sur cette question, la chercheuse a examiné les représentations des violences basées sur le genre dans quatre contes marocains, issus de deux recueils : Le premier recueil, «Arab Folktales», est traduit et édité par Inea Bushnaq (1986), alors que le deuxième, «Kan Ya Ma Kan : Contes folkloriques marocains sur les femmes», est traduit par Malika El Ouali Alami (2013). Dans un article de recherche publié il y a quelques jours, elle a cherché à aborder les questions relatives aux représentations de la violence à l'égard des femmes dans ces deux recueils. Au final, quatre contes marocains («The Foreign Wife», «Beautiful Almond» et «The Girl Who Banished Seven» et «The Learned Woman») ont été passés au crible.

Des contes qui «dépeignent les femmes marocaines comme des créatures soumises»

L’examen de quatre contes populaires a révélé que «la violence basée sur le genre est un thème récurrent dans les contes populaires marocains». En effet, l’étude décrit des contes qui «dépeignent les femmes marocaines comme des créatures soumises dont le destin est de vivre en marge de la société», «naturellement gentilles» et qui «doivent se soumettre aux hommes dont la cruauté est leur caractéristique écrasante». Certains véhicules même «la mentalité donnant aux hommes le droit de faire ce qu'ils veulent alors qu'elle gêne les femmes».

Cela permet à l’auteure de réitère son affirmation de départ selon laquelle «les institutions patriarcales marocaines donnent une forte impulsion à cette omniprésence» pour deux raisons. «Premièrement, la violence sexiste est fondée sur des normes de genre qui font référence à des normes sociales et culturelles liées aux rôles et devoirs appropriés des deux sexes», explique-t-elle. «Ces normes initient les hommes à l'hostilité, à la haine et à l'agression et les femmes à la faiblesse, à l'obéissance et à l'infériorité. Cette initiation se traduit par une acceptation sociale des hommes comme dominants et des femmes comme dominées», analyse la chercheuse. Ainsi, «la socialisation des deux sexes s'est traduite par un rapport de force inégal entre les deux».

Quant à la deuxième raison, elle explique que «la violence sexiste est devenue un instrument idéologique par lequel la société patriarcale marocaine légitime ses abus et sa marginalisation des femmes».

«L'analyse des contes précédents met en évidence diverses dynamiques et localisations vis-à-vis des violences basées sur le genre, principalement psychologiques. Ces dynamiques et sites oscillent entre les dures réalités du monde humain dans "The Foreign Wife" et "Beautiful Almond" et la magie du monde surnaturel fait d'ogres et de génies dans "The Girl Who Banished Seven" et "The Learned Woman".» Fatima Zahra Touzani

Pour la chercheuse marocaine, ces quatre contes «illustrent la prédominance des violences basées sur le genre dans la société patriarcale marocaine», sachant que «le folklore, dont la fonction première est de valider les normes culturelles et sociales, délimite habilement cette prédominance».