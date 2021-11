Alexandre Benalla condamné à trois ans de prison dont un ferme sous bracelet

L’ancien chargé de mission de l’Élysée et proche du Président Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à trois ans de prison dont un ferme sous bracelet électronique suite aux violences commises le 1er mai 2018 en marge d’une manifestation. La peine prononcée dépasse les réquisitions du procureur qui avait demandé 18 mois de prison avec sursis contre l’accusé.

Le Franco-marocain a été condamné notamment pour «violences en réunion» et «immixtion dans la fonction de policier», souligne Le Monde, alors qu’il avait usurpé cette fonction et procédé à des «interpellations» violente sur des manifestants, arborant illégalement des insignes de policiers.

Dans sa défense, Benalla avait reconnu l’utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques après avoir quitté ses fonctions à l’Élysée et demandé son acquittement sur toutes les autres accusations. Il a également été reconnu coupable d’avoir réalisé un faux document pour obtenir un passeport de service et d’avoir porté une arme à feu en 2017 sans en détenir le permis.

Lors du procès, son comparse Vincent Crase a été condamné à deux ans de prison avec sursis et les deux policiers Maxence Creusat et Laurent Simonin ont été condamnés respectivement à 5 000 euros d'amende et 3 mois avec sursis sans inscription au casier. Les deux fonctionnaires de police étaient accusés de «violation du secret professionnel» et «détournement d’images issues d’un système de vidéoprotection» après avoir fourni illégalement à Alexandre Benalla les images de vidéosurveillance de l’agression dont il était l’auteur.