En pleine crise avec l’Algérie, l’armée américaine annonce l’African Lion 2022 prévue au Maroc

Alors que les tambours de guerre se font de plus en plus bruyants à Alger, la direction Europe & Africa de l’armée américaine a annoncé, ce vendredi, la prochaine opération African Lion 2022, l’une des plus grosses opérations interarmées au monde, prévue au Maroc.

«L'événement officiel de planification, dirigé par le groupe de travail de l'armée américaine pour l'Europe méridionale et l’Afrique et hébergé par l’armée marocaine, a eu lieu à la fin du mois dernier à Agadir, au Maroc», rappelle la page officielle sur Twitter de l'US Army Europe & Africa, en annonçant la tenue de l’African Lion 2022. «Il s'agira d'un exercice multinational multi-domaines de validation de quartier général de forces interarmées», a-t-elle ajouté.

Coming Soon: #AfricanLion 22



The official planning event, spearheaded by @SETAF_Africa & hosted by @MoroccanArmed, took place late last month in Agadir, #Morocco.



It will be a joint force headquarters-validating, multinational multi-domain multifunctional exercise! pic.twitter.com/YDbPYKPksY — U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) November 5, 2021

Cette annonce intervient alors que l’Algérie voisine a accusé, mercredi, le Maroc d’avoir tué trois ressortissants algériens par un bombardement de leurs camions, alors qu’ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla, annonçant que cet «assassinat ne restera pas impuni». Le même jour, une source marocaine a rétorqué, en affirmant que «le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie» et que le royaume «n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations».