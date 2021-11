L'édition 2022 du SIELse tiendra exceptionnellement à Rabat

L'édition 2022 du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) se tiendra exceptionnellement à Rabat, a annoncé, jeudi, le ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid. Lors de la présentation du budget sectoriel pour 2022 de son département devant la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, le ministre a indiqué que la délocalisation du Salon de Casablanca vers Rabat s’explique par le fait que la capitale sera l'année prochaine la capitale de la culture africaine et abritera donc un ensemble d'activités.

D'autant plus que l'espace d'habitude dédié à l'organisation du SIEL à Casablanca est actuellement exploité comme hôpital de campagne pour accueillir les patients atteints du covid-19 et ne sera donc pas disponible pour accueillir le Salon, suspendu depuis deux ans à cause de la pandémie.

M. Bensaid a ensuite fait savoir que le projet de loi de finance 2022 a alloué un budget d'environ 12 millions de dirhams au SIEL, soulignant que ce montant est «insuffisant» et que le ministère planchera à mobiliser des ressources supplémentaires pour le financement de cet événement.