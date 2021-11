Maroc : Un budget de plus de 1 MMDH en 2022 pour le département de l'Emploi

Le budget prévisionnel alloué au département de l'Emploi au titre de l'exercice 2022 s'élève à plus de 1,011 milliard de dirhams (MMDH), en hausse de 60,04% par rapport à celui de 2021, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Ce montant est réparti sur l'investissement avec 399,52 millions de dirhams (MDH), dont 320 MDH d'appui à la petite et moyenne entreprise, 270,25 MDH au personnel et le matériel et 341,33 MDH aux dépenses diverses, précise M. Sekkouri dans son intervention devant la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants. Une enveloppe de 785,8 MDH a été allouée au Fonds de promotion de l'emploi des jeunes et 400 000 dirhams à la division de la formation, un service de l'État géré d'une manière autonome.

Le ministre a aussi présenté les programmes «Awrach» qui ambitionne de faire acquérir à 250 000 personnes des compétences professionnelles et de leur fournir des opportunités d'emploi, renforçant la main d'œuvre dans les différents projets d'investissement programmés par les départements ministériels, les établissements publics et les collectivités territoriales.

Il a aussi présenté le programme «Forsa» qui prévoit de soutenir 60 000 initiatives individuelles, avec pour objectif de soutenir des porteurs de projets innovants à travers l'accompagnement, l'orientation et des formations pour structurer leurs projets entrepreneuriaux, ainsi que par le biais d'un prêt d'honneur pouvant atteindre 100 000 dirhams, remboursables en 10 ans au maximum.

Sekkouri a également présenté la nouvelle réorganisation du ministère qui vise à renforcer la convergence des politiques et programmes publics relatifs au développement des compétences et l'inclusion économique et professionnelle. L'objectif est de créer de la richesse et du développement et de libérer les énergies grâce aux régimes de l'auto-entrepreneurs ou des très petites entreprises.

À cet effet, le ministère adoptera une approche basée sur l'intégration de la dimension territoriale et sectorielle dans la mise en œuvre des politiques et programmes publics, tout en assurant la participation des acteurs socio-économique.