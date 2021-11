Parc éolien à Dakhla : Aziz Akhannouch et une société belge dans le viseur du Polisario 

Dans le cadre de sa traque des compagnies opérant au Sahara, le Front Polisario a fait cette semaine un focus sur la société Green of Africa, pour rebondir sur le «projet secret d'éoliennes du nouveau chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch», révélé par Arica Intelligence. Dans un article consacré à ce projet, l’ONG pro-Polisario Western Sahara Ressources Watch (WSRW) a rappelé qu’en mars 2021, la société marocaine Green of Africa (GoA) a acheté une participation majoritaire de 70% dans la société CME Windfarm Safi.

Celle-ci serait une filiale de la société belge Windvision NV, «responsable» selon l’ONG du Polisario, du développement de la ferme. «En 2018, une filiale de Windvision dénommée Compagnie Marocaine des énergies (CME) a obtenu une licence du ministère marocain de l'Énergie pour le développement d'un parc éolien de 200 MW à Safi», rappelle-t-elle. Mais selon la version de WSRW, CME Windfarm Safi «n'a pas réussi à conclure les arrangements financiers nécessaires avant l'expiration de la licence en février 2021». Un mois plus tard, le ministère marocain de l'Énergie approuve alors le changement d'emplacement du projet et prolonge la licence jusqu'en 2023, assure-t-elle, en précisant que «CME Windfarm Safi a été rebaptisée GoA Dakhla peu de temps après».

«Ses copropriétaires sont deux amis d'Akhannouch : le banquier Otham Benjelloun de BMCE Bank of Africa et Mustapha Amhal du groupe Amhal», dénonce l’ONG du Polisario qui tire au passage sur l’entreprise belge Windvision NV, l’appelant à «respecter les principes énoncés par la Cour de justice de l'UE et à arrêter ce projet grotesque».

«La part de la production d'énergie éolienne du Maroc au Sahara Occidental (…) atteindrait 47,2% d'ici à 2030. Le changement d'emplacement de ce parc éolien particulier signifie que le Sahara Occidental fournira 52,25% de la production d'énergie éolienne du Maroc d'ici là», avance-t-elle encore.