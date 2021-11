Première réaction du Polisario à l'affaire des camionneurs algériens

Le «Comité national sahraoui des droits de l'Homme» du Front Polisario a exprimé, ce vendredi, sa condamnation du «ciblage perfide de citoyens algériens sur la route reliant Nouakchott à Tindouf». Dans un communiqué relayé par l’agence de presse du mouvement séparatiste, le «comité» a ainsi pointé une «attaque grave contre les structures mondiales des droits de l'Homme», tout en réitérant les accusations algériennes visant le Maroc.

«Dans le sillage de l'agression marocaine traîtresse et lâche qui a visé trois citoyens algériens innocents et pacifiques le 1er novembre par les forces du régime d'occupation, le comité exprime sa ferme condamnation de ce crime odieux contre l'humanité et de guerre. Une enquête indépendante devrait être menée sur ses circonstances et les auteurs doivent être poursuivis», indique l’organe du Polisario, précisant qu’il «tient le régime d'occupation marocain entièrement responsable de sa commission».

Exprimant sa «solidarité inconditionnelle avec les familles des trois martyrs», l’instance assure que «cet acte lâche commis par le régime marocain représente une attaque flagrante et dangereuse», notamment «contre la liberté des personnes de se déplacer en paix sur une route internationale bien connue et utilisée par les commerçants». «Le comité condamne également les pratiques provocatrices et agressives marocaines qui poussent toute la région vers plus d'instabilité, en particulier après le déclenchement de la lutte armée au Sahara occidental après que le régime d'occupation marocain a violé l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020», conclut l’organe du Polisario.

Mercredi, la présidence algérienne a annoncé l'assassinat de trois ressortissants algériens après le bombardement de leurs camions qui assuraient le transport de marchandises entre la ville algérienne d’Ouargla et la capitale mauritanienne, Nouakchott. Alger a accusé Rabat d’être impliqué dans ce bombardement effectué avec «un armement sophistiqué», affirmant que «l’assassinat ne restera pas impuni».